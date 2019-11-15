تركيا – تأهل المنتخب الفرنسي، إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2020.

وتغلب المنتخب الفرنسي على ضيفه مولدوفا بهدفين لهدف في الجولة التاسعة للمجموعة الثامنة من التصفيات.

تقدّم منتخب مولدوفا بهدف عن طريق فاديم راتا في الدقيقة التاسعة، ليرد منتخب “الديوك” بثنائية عبر رافائيل فاران وأوليفيه جيرو من ضربة جزاء في الدقيقتين 35 و79.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب ألبانيا مع ضيفه أندورا بهدفين لكل منهما.

وأحرز ثنائية ألبانيا، بيكيم بالاج و راي ماناي في الدقيقتين 6 و55، بينما جاءت ثنائية أندورا عبر كريستيان مارتينيز في الدقيقتين 18 و48.

وكان المنتخب التركي قد تعادل في وقت سابق اليوم مع آيسلندا سلبيًا ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن تركيا، وجاءت آيسلندا ثالثة برصيد 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ألبانيا، واحتلت أندورا المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن أندورا.

ولحق المنتخب الفرنسي بنظيره التركي في التأهل إلى العرس القاري قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين آيسلندا صاحب المركز الثالث إلى ست نقاط مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

الأناضول