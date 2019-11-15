إيران – أصدرت السلطات الإيرانية، عددا من التعليمات الخاصة بمواجهة أزمة الوقود وارتفاع أسعاره في البلاد.

وقررت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، رفع أسعار البنزين بنسبة خمسين بالمئة، إضافة الى تحديدها الكمية الموزعة بستين لترا شهريا لكل سائق، اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري، لمعالجة الارتفاع الذي شهدته أسعار البنزين في السوق الإيرانية، والذي وصل الى ثلاثة اضعاف الأسعار السابقة، في وقت أكد فيه رئيس هيئة التخطيط والموازنة “محمد باقر نوبختي”، ان قرار رفع أسعار الوقود جاء بعد الحصول على موافقة مجلس التنسيق الاقتصادي في البلاد، والمؤلف من الرئاسات الإيرانية الثلاث.

وكالات