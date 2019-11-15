ليبيا – بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا.

المستشارة ميركل أكدت بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث باسم الجمهورية المصرية حرصها للاطلاع على رؤية السيسي حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وفى هذا السياق، أكد السيسي على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في إستعادة اركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية،ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن،ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

كما شدد على ان إرادة الشعب الليبي الشقيق يجب ان تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.