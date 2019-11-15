ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب عدم وجود أي تأثير للطائرات التركية المسيرة على تقدم قوات الجيش في ضواحي طرابلس، لافتا إلى أن القيادة العامة تستهدف تلك الطائرات وغرف عملياتها بشكل مستمر.

المحجوب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة تنفيذ الوحدات العسكرية التابعة للجيش لكافة الخطط العسكرية في ضواحي طرابلس والتي وضعتها القيادة.

ونفى المحجوب ما نقلته وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق حول انسحاب عدد من الوحدات العسكرية التابعة للجيش من عدة مناطق بطرابلس، مؤكدا أن القوات تقوم بالمهام الموكلة إليها على أكمل وجه وتسيطر على الوضع بشكل كامل.