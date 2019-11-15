ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في لقائه بمسؤولين أمريكيين بواشنطن أن وقف إطلاق النار لن يكون إلا بعد رجوع من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من حيث أتت وفق مصادر مطلعة.

المصادر نفسها أوضحت لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الخميس أن الجانب الأمريكي أبدى تفهمه للتأكيد الصادر عن باشاآغا رفقة وزير خارجية الوفاق محمد سيالة، لافتةً إلى تناول الاجتماع الخطة الأمنية لحكومة الوفاق بعد وقف إطلاق النار.

وزعمت القناة بأن مصادرهم أكدوا لهم بأن المسؤولين الأمريكيين منزعجون مما وصفوه بـ”التدخل الخارجي وخاصة الروسي”، مؤكدين أن لديهم تعليمات حكومية بمساعدة حكومة الوفاق بحسب المصدر .

يشار إلى أن نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف قد قال أن محاولات اتهام روسيا باستخدام النزاع في ليبيا لمصالحها وأن القوات الروسية موجودة هناك لا أساس لها من الصحة.

جباروف وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” أي محاولات لإلقاء اللوم على روسيا بسبب ذلك لا أساس لها وكذلك المزاعم بأن قواتنا موجودة هناك”، واصفا تلك التصريحات بالـ”الغباء”.