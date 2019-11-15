إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة برازيلية في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة يراقب رينير جيسوس كارفاليو لاعب وسط فلامنجو، ويرغب في الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك البارسا جاء وفقًا لسياسته الجديدة باقتناص المواهب الشابة مبكرًا، قبل أن تنفجر وتباع بأسعار مرتفعة.

وأوضحت أن كارفاليو (17 عامًا)، يتميز بالطول الفارع (185 سنتيمترًا)، كما أن لديه جودة عالية في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة.

ونجح فلامنجو في تجديد عقد كارفاليو حتى 2024، مع ربطه بشرط جزائي يبلغ 70 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن برشلونة لا ينوي كسر عقد كارفاليو، ولكن إذا تم فتح باب التفاوض مع فلامنجو، فإن الصفقة قد تحسم بمقابل من 40 إلى 45 مليون يورو، على شاكلة صفقتي انتقال فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس من الدوري البرازيلي إلى ريال مدريد.

المصدر: كووورة