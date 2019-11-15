البرازيل – أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة “بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة.

وفي كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة “بريكس” في عاصمة البرازيل، امس الخميس، قال بوتين: “يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحا في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة. يتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية”.

وأكد بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة “بريكس” في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول “بريكس” حول “دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود”.

المصدر: تاس + نوفوستي