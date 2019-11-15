ليبيا – بحث نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم الجمعة مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي ديفيد كوري تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتسوية النزاعات بما في ذلك في اليمن وليبيا.

بيان الخارجية الروسية أشار وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن اللقاء بحث المسائل الراهنة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مسالة التعاون الدولي الفعال في تسوية الأزمات في ليبيا واليمن والنزاعات الإقليمية الأخرى.