ليبيا – أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بياناً حول العمليات العسكرية الجارية في طرابلس جاء عقب ساعات من الضجة التي أثارها إعلام الإخوان المسلمين حول البيان الامريكي المشترك مع وزراء من حكومة الوفاق وضع فيه الجانبان مطالبهما حيث أسمى قوات الجيش باسمها الحقيقي وطالبها بإنهاء هجومها في طرابلس دون الاشارة للانسحاب .

وفيما يلي النص الكامل للبيان :

في اطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الارهابية المتطرفة والمليشيات الاجرامية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت امنها وسلامة اراضيها ودمرت اقتصادها وبددت موارد مواردها .

نفذت مساء اليوم الجمعة الموافق 15 .11 .2019 قواتنا المسلحة عديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد مواقع وتمركزات معادية في محيط العاصمة طرابلس منها عدد من الغارات الجوية على ثلاثة شاحنات ذخيرة وآليات مسلحة وعناصر اجرامية وارهابية في منطقة وادي الربيع شرق العاصمة وكانت ضربات دقيقة للغاية نتج عنها خسائر فادحة في صفوف المليشيات .

ولازالت طائراتنا في سماء مسرح العمليات للاستطلاع والمراقبة وتدمير العدو.

نطمئن شعبنا الابي ان قواتنا تتقدم على المليشيات في كافة قواطع العمليات كما تتقدم عليها معنوياً ومادياً بعد استنزافها طيلة الفترة الماضية.