بروكسل – افاد مكتب الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو، تباطأ إلى 0.7 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 0.8 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وسجل معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) 2.3 بالمئة، في أكتوبر 2018.

وخلال الشهر الماضي، تصدر قطاع الخدمات نسب المساهمة في المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.69 بالمئة، والغذاء والكحول والتبغ 0.29 بالمئة، والسلع الصناعية غير الطاقة 0.07 بالمئة، وتراجعت أسعار الطاقة 0.32 بالمئة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية مؤخرا، أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو 1.2 بالمئة في 2019 و2020، وأن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2021.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويعمل البنك المركزي الأوروبي جاهدا، على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمئة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.

ومؤخرا، قرر المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما خفضها منتصف الشهر الماضي، بنسبة 10 نقاط أساس، إلى 0.5 بالمئة.

وتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل، “حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته”.

الأناضول