ليبيا – ترأس وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الخميس الاجتماع الدوري لمدراء الإدارات السياسية بديوان الوزارة بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب الوزير.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة اخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية ومناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمراجعة تنظيم سير عمل بالوزارة.

وبدوره ،حث الحويج جميع المدراء ببذل المزيد من الجهود من أجل النهوض بالعمل السياسي بالوزارة كما تم مناقشة وضع خطة تدريبية متكاملة انسجاماً مع البرنامج الحكومي التدريبي التي ستطلقه الحكومة الليبية المؤقتة لسنة 2020.

واتفق المجتمعون على تشكيل فريق لأعداد تقرير عن أداء الحكومة المؤقتة من سبتمبر 2014 الى 31 ديسمبر 2019 كما تم تشكيل خلية أزمة سياسية لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس.