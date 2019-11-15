مصر – اعلن مدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمي إيغور كوروتشينكو، إن مصر أحد المستوردين الرئيسيين للأسلحة الروسية ومن غير المرجح أن تستسلم للابتزاز الأمريكي وستشتري مقاتلات “سوخوي-35”.

وأشار الخبير الروسي في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة للمنافسة العادلة في سوق الأسلحة العالمي، وهي تلجأ مرة أخرى إلى الممارسة الشريرة المتمثلة في الضغط على دولة ذات سيادة تختار أفضل سلاح للدفاع عنها.

وتابع: “أنا متأكد من أن مصر لن تستسلم لها، واحدة من أفضل المقاتلات في العالم متعددة المهام ستدخل ترسانة هذا البلد (مصر)”.

ونوه كوروتشينكو بأن التعاون العسكري التقني بين مصر وروسيا يتطور اليوم بنجاح، حيث تعد القاهرة واحدة من المشترين الرئيسيين للأسلحة الروسية، والدليل على ذلك المناورات التي عقدت مؤخرا تحت مسمى “سهم الصداقة-2019″، والتي تم خلالها محاكاة التصدي لهجمات الطائرات دون طيار المشابهة للهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية، ولكن منظومات “تور إم2″، و”بوك-إم2” تصدت لطائرات العدو المفترض بنجاح في القاهرة.

يذكر أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية، أعلنت في 25 أبريل من العام الجاري أن روسيا ومصر وقعتا على عقد لتزويد القاهرة بمقاتلات “سوخوي-35″، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن مصر ستحصل على أكثر من 20 مقاتلة من طراز سوخوي – 35 مقابل 2 مليار دولار، حيث دخل العقد حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم نفسها في وقت مبكر من 2020-2021.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من إمكانية شراء مقاتلات روسية من نوع “سو-35”.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرين قالا في تحذير أرسلاه إلى القاهرة: “إن صفقات أسلحة جديد وكبيرة مع روسيا ستؤثر، على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها”.

المصدر: نوفوستي