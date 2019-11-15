الولايات المتحدة – في الماضي، سمعنا قصصًا لا حصر لها عن الكيفية التي أنقذت بها ميزة رصد معدل ضربات القلب في Apple Watch، ومؤخرًا ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، العديد من الأرواح. هل كل ذلك صدفة؟ هل يمكن أن يكون من قبيل الصدفة أن تكون كل هذه الحالات المبلغ عنها هي من أشخاص يتصادف أنهم يرتدون Apple Watch بدلاً من إرتداء الأجهزة القابلة للإرتداء المنافسة؟

تبين أن الأمر قد لا يكون كذلك، وأن Apple Watch هي في الواقع بارعة في إكتشاف معدلات ضربات القلب غير المنتظمة. هذا وفقا لدراسة إختتمت مؤخرًا ونُشرت في مجلة New England Journal of Medicine، حيث شارك 400 آلف مشارك في الدراسة حيث تبين أن Apple Watch كانت دقيقة جدًا عندما يتعلق الأمر بالكشف عن الرجفان الأذيني لدى المرضى الذين عانوا منه.

من بين 419297 مشاركًا، أثناء الدراسة، تم إشعار 2161 مشاركًا بأنهم قد يُعانون من الرجفان الأذيني من قبل Apple Watch. إستمر هؤلاء المشاركين في الحصول على رأي ثانٍ، حيث وُجد أن 84 في المئة منهم مصابون بأعراض متوافقة مع الرجفان الأذيني، في حين أن 34 في المئة منهم أصيبوا بالفعل بالحالة نفسها.

على الرغم من أن Apple Watch ليست أداة تشخيصية بأي حال من الأحوال، فقد لا يكون فكرة سيئة إجراء فحص لدى طبيبك إذا تم إعلامك بمشكلة في القلب. بعد كل شيء، من الأفضل أن تكون آمنًا وبصحة جيدة دائمًا.

وكالات