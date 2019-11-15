ليبيا – أعلن نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف أن محاولات اتهام روسيا باستخدام النزاع في ليبيا لمصالحها وأن القوات الروسية موجودة هناك لا أساس لها من الصحة.

جباروف وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” أي محاولات لإلقاء اللوم على روسيا بسبب ذلك لا أساس لها وكذلك المزاعم بأن قواتنا موجودة هناك”، واصفا تلك التصريحات بالـ”الغباء”.

وأكد البرلماني الروسي في ختام حديثه:” أنه سيكون من الأفضل أن يتذكروا من الذي صنع العصيدة الليبية نفسها ومن تغاضى عن اغتيال القذافي وبعد ذلك انهارت الدولة الليبية بشكل أساسي كانت الولايات المتحدة بالتحديد” .

هذا وجاءت تصريحات جباروف ردا على ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية أن روسيا تحاول حاليًا استخدام الصراع الداخلي في البلاد لمصالحها وذلك خلافاً لإرادة الشعب الليبي.