إيطاليا – وجهت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو رسالة شديدة اللهجة للإيطالي، ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عقب تسجيل قائد البرتغال “هاتريك” في مرمى ليتوانيا.

وقاد رونالدو منتخب بلاده لتحقيق فوز ساحق على ضيفه الليتواني (6-0)، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2020”.

ونشرت كاتيا أفيرو عبر حسابها على “إنستغرام”، وفقا لصحيفة “توتو سبورت”، صورة لرونالدو وأرفقتها بتعليق: “لا تعبث معه”، في رسالة إلى ساري، الذي أكد أن رونالدو كان يعاني من إصابة في الركبة واستبدله في آخر مباراتين ليوفنتوس أمام لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال، وأمام ميلان ضمن الكالتشيو.

بينما نقلت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، عن شقيقة رونالدو الأخرى إيلما، قولها: “إن الله لا يمكن تضليله. إنه لائق، فماذا الآن؟”.

ورد رونالدو بدوره على ساري، بتألقه في المباراة وإحراز ثلاثية “هاتريك” هي الـ 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، ليرفع رصيده إلى 98 هدفا دوليا، ويفصله هدفان فقط ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع منتخب بلاده، بعد المهاجم الإيراني علي دائي.

المصدر: وكالات