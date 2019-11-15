ليبيا – ترأس عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الخميس أولى اجتماعات لجنة إعادة هيكلة قطاع التعليم المشكلة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

عماري زايد اتفق مع اللجنة بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على وضع خطة عمل تتضمن الخطوات التي ستتخذها ومراحلها الزمنية والتأكيد على أن تكون إعادة الهيكلة ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية وأوضاع الموظفين.

يُشار إلى أن نص قرار المجلس الرئاسي الخاص بإعادة هيكلة قطاع التعليم على أن تكون هناك وزارتان إحداهما للتعليم العام وأخرى للتعليم العالي على تقدم اللجنة تقريرا بأعمالها خلال شهر من تشكيلها.

هذا حضر الإجتماع كل من :”وكيلا وزارة العمل والتأهيل لشؤون الديوان علي عكاشة ووزارة المالية لشؤون الميزانية أبوبكر الجفال،رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف علي السائح،نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم عبدالعاطي عبدالسلام، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بالوزارة عبدالرؤوف شوشان”.