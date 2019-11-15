انجلترا – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، يقوم بتصرف غريزي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

ويظهر في الفيديو ماني البالغ 27 عاما ينزل من حافلة منتخب بلاده وفجأة ينهمك بمساعدة أحد العاملين في حمل أمتعة اللاعبين، فيلتقط صندوقين من عبوات مياه الشرب بكلتا يديه، وينقلهما لمقر إقامة المنتخب، في موقف نادر بالنسبة لمشاهير كرة القدم المحترفين.

وحقق المنتخب السنغالي فوزا ثمينا بهدفين نظيفين على ضيفه الكونغولي أول أمس، في بداية مشوارهما في المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

يذكر أن ماني حاز على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بالتساوي مع المصري محمد صلاح والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ.

المصدر: تويتر