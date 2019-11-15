الجزائر – أكد مصدر دبلوماسي جزائري أن سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، أحمد علي جرادات، توفي مساء الثلاثاء الماضي “إثر أزمة صحية مفاجئة”.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر تأكيده أن السفير تعرض لـ ” أزمة صحية مفاجئة” نقل على إثرها إلى مستشفى “عين النعجة” العسكري بالجزائر العاصمة، حيث توفى في وقت لاحق.

وكان قد تم اعتماد السفير الراحل بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، خلال العام 2015.

وكان الراحل قد التحق بالعمل في وزارة الخارجية الأردنية كملحق دبلوماسي في عام 1982، وعمل دبلوماسيا بسفارات الأردن في عدد من العواصم، منها بكين ومسقط وطرابلس وصنعاء والقاھرة.

من جهتها، قررت السفارة الأردنية في الجزائر فتح سجل التعازي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية