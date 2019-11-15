ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس في زيارته الرسمية إلى فرنسا الكاتب العام لوزارة أوروبا فرانسوا دو لاترا بحضور سفير ليبيا لدى فرنسا حامد الحضيري والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا فريديريك ديزاجنوا.

اللقاء الذي انعقد في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة باريس بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي أكد على العلاقة بين البلدين والعمل على تطويرها في كل المجالات.

وأِشار المكتب الإعلامي إلى أن الجانب الفرنسي أكد استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والعمل على حل الأزمة الليبية عن طريق المفاوضات السياسية.

وبدوره، لفت معيتيق إلى قدرة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي على ما وصفه بـ”الدفاع على طرابلس وحماية المدنيين” (مواجهة القوات المسلحة جنوب العاصمة).

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر برلين الذي يتم الإعداد له حول الأزمة الليبية والنتائج المرجوة منه.

كما بحث المجتمعون العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في إشارة إلى الحدث الاقتصادي الهام الذي سينعقد اليوم الجمعة بمشاركة عدد من الشركات الليبية والفرنسية بهدف تفعيل المشروعات المتوقفة وإعادة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وفرنسا إلى وضعها الطبيعي.

وأكد الطرفان في ختام اللقاء على دور فرنسا في حل الأزمة الليبية،معربين عن أملهم أن تكون زيارة معيتيق لباريس نقطة تحول تجاه علاقات أكثر قوة بين البلدين في مختلف المجالات.