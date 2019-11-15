ليبيا – أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات إيقاف جميع الرحلات التي يمر مسارها فوق أجواء المنطقة الشرقية والقاصدة دول مصر والسعودية والأردن بشكل مؤقت حتى توفير مسارات بديلة.

بوشكيوات قال في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار “أمس الخميس إنهم يعملون على تأمين موافقة السلطات المصرية لاستخدام أجواء البحر المتوسط خطا بديلا للمسار القديم للوصول إلى الأجواء المصرية ومنها إلى جدة وعمان، وفي حال عدم الموافقة فإن الرحلات التي تستعمل ذلك المسار ستوقف نهائيا.

وأشار وكيل وزارة المواصلات إلى أنهم لن يسمحوا بهبوط الطائرات الليبية في مطار بنينا وتعريض المواطن للإهانة والتعطيل تحت مسمى إجراءات أمنية.