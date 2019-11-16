ليبيا – إعتبر فرج الشلوي عضو مجلس النواب أن الموقف الأميركي لا يخرج عن كونه مجاملة لوفد حكومة الوفاق، مؤكداً أن قرار إيقاف الحرب ليس بيد أميركا أو أي دولة أخرى.

الشلوي كشف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم السبت أن الجيش يستعد منذ فترة لهجوم كاسح ونهائي على جميع محاور القتال في طرابلس.

وبيّن أن أميركا تعلم جيداً أن الجيش يحارب ميليشيات مسلحة وما تبقى من الميليشيات الإرهابية الفارة من سوريا في إشارة إلى معلومات عن فرار متشددين إلى ليبيا بعد انهيار تنظيم “داعش” في سوريا.

كما أكد على أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ليس محسوباً على أميركا ولا على أي طرف خارجي فهو مجرد إنسان وثق فيه بعض ضباط وجنود القوات المسلحة والتف حولهم الشعب بحسب تعبيره.