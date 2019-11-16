ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي الصول الذي كان حاضر للإجتماع المنعقد بتونس ضمن لجنة التواصل التي شكلها مجلس النواب بعد اجتماعات النواب في مصر الأخيرة، أن اللجنة تضم 19 عضو من كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 13 دائرة في مختلف أنحاء البلاد وتتمثل مهامها في التواصل مع الداخل والخارج.

الصول قال في تصريحات خاصة لـ”218″ تابعتها صحيفة المرصد إن اللقاء ناقش ما جاء في لقاء القاهرة ومن بينها اجتماع مجلس النواب بنصاب كامل في أي مدينة ليبية وكانت غات مقترحة لاستضافة اللقاء.

ونوّه إلى ترحيب المبعوث الأممي غسان سلامة بذلك بعد أن تواصل مع الخارجية المصرية فيما أحاط النواب ببعض الأمور التي تخص مؤتمر برلين المزمع انعقاده.

كما لفت إلى أن التركيز كان منصب على دور المجلس موحداً بعد برلين وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية إضافة إلى الوضع الإنساني لما يعانيه النازحون من مناطق الحروب وما قدمته البعثة لهذه المعاناة واصفاً اللقاء بـ”الإيجابي”.