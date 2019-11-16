ليبيا – أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة على أن جميع من ارتكبوا مجزرة غرغور هم قيادات المليشيات التي تقاتل الجيش حالياً وعلى رأسهم فتحي باشاغا عضوم مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة و وزير داخلية الوفاق.

المحجوب أشار في تصريحات لـ”العين الإخبارية”إلى أن :”هؤلاء المجرمون مارسوا جريمتهم بدم بارد وكل ذلك موثق بالصور والفيديوهات، والشارع الطرابلسي دفع ثمن عدم وجود جيش حقيقي بالعاصمة يحمي المدنيين”.

وأوضح أن شباب طرابلس الذين يدركون طبيعة المليشيات وعانوا منها ستكون لهم كلمة في وجه هؤلاء المجرمين ودعم الجيش الذي تحرك لتطبيق القانون وتدعيم دولة المؤسسات.