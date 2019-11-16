الولايات المتحدة – كانت هناك نظرية قديمة مفادها أن الفيسبوك تتنصت بطريقة أو بأخرى على مستخدميها وتتجسس عليهم من خلال الميكروفون أو كاميرا الهاتف الذكي.

بعد كل شيء، كيف يمكن للمرء أن يفسر دقة الإعلانات ذات الصلة التي تظهر للمستخدمين، وخاصة أننا نتحدث عن محتواها مع أصدقائنا، أليس كذلك؟

لا يوجد أي دليل على أن الفيسبوك تتجسس على المستخدمين، ولكن الخلل الذي تم إكتشافه مؤخرًا ربما لن يفعل الكثير لزعزعة نظريات التجسس هذه. في تغريدة حديثة لـ Joshua Maddux، وجد أنه عندما كان يستخدم تطبيق الفيسبوك لمنصة iOS، يتم لأي سبب كان تشغيل الكاميرا في الخلفية.

يبدو أن هذه مشكلة حديثة حيث كان من الغريب أن يتم رصدها في إصدارات iOS الحديثة وليس القديمة منها. ومع ذلك، فقد إعترفت الفيسبوك منذ ذلك الحين بوجود هذه المشكلة والتي تدعي أنها كانت مجرد خطأ غير مقصود. تم منذ ذلك الحين إصدار تحديث لإصلاح هذه المشكلة وهو التحديث الذي ينتظر الآن موافقة آبل.

وفقا لمتحدث بإسم شركة الفيسبوك، فقد صرح لموقع TechCrunch بالقول : ” لقد إكتشفنا مؤخرًا أن الإصدار 244 من تطبيق الفيسبوك لمنصة iOS لن يعمل بشكل صحيح في الوضع الأفقي. في الإصلاح الخاص بهذه المشكلة في الإصدار 246 الذي تم إصداره في الأسبوع الماضي، طرحنا عن غير قصد خطأ تسبب في تنقل التطبيق جزئيًا إلى واجهة الكاميرا المجاورة لخلاصة الأخبار عند قيام المستخدمين بالنقر فوق الصور. لم نر أي دليل على رفع الصور أو مقاطع الفيديو بسبب هذا الخلل “.

وكالات