مصر – تغلب المنتخب المصري على نظيره الكاميروني (2-1) في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 سنة.

ويدين منتخب “الفراعنة” بالفضل في انتصاره لنجمه، مصطفى محمد، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (28 و51) من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثالث على التوالي، وتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتلاه منتخب غانا برصيد أربع نقاط، وانتزع بطاقة العبور الثانية من نظيره الكاميروني، بعد فوزه عليه بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات