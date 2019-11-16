ليبيا – أجرى مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة داخلية الحكومة المؤقتة العميد بوعجيلة سالم بشير زيارة للجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية للاطلاع على آخر تجهيزات اللجنة واستعدادها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني وتأمينه.

مدير الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي بالوزارة والمكلف من قبل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بمتابعة الأمور الأمنية الخاصة باللجنة إلتقى برئيس لجنة الانتخابات جمال عبدالشفيع بمكتبه في مقر اللجنة.

وأثنى رئيس اللجنة على دور وزارة الداخلية وتعاون وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف لإنجاح عمل اللجنة.



من جهته أبدى العميد أبوعجيلة سالم بشير استعداد الوزارة لتسخير كل الإمكانات لتذليل الصعاب أمام اللجنة المركزية لإنجاح عملها.



وتطرق الاجتماع إلى عدة نقاط أهمها تأمين العملية الانتخابية وتسهيل عمل الفريق الإعلامي في التصوير والتوثيق ونشر اللافتات والمطويات الخاصة باللجنة.

وفي ختام اللقاء أكد عبدالشفيع على أن مسؤولية نجاح العملية الانتخابية تقع على عاتق الجميع، لافتاً إلى أنه مؤمن بقدرة رجال الشرطة والجيش على القيام بواجباتهم على أكمل وجه.