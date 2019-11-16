ليبيا – أعلن مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة العقيد خميس الوزان أن وزارة الداخلية ستكون قد تمكنت خلال عام واحد من تخريج 10 آلاف عضو جديد بهيئة الشرطة مع نهاية العام 2019 وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي أطلقها المستشار إبراهيم بوشناف.

الوزان قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية خلال حفل تخريج 1574 متدرب من الدفعتين 64 و 65 لصالح كل من (إدارة الدعم المركزي – وإدارة التفتيش والمتابعة – ومنفذ ميناء بنغازي البحري – ومديرية امن سلوق قمينس – وقسم المرور وقسم التحريات بمديرية امن بنغازي) إن الوزارة ماضية في تطبيق خطتها التدريبية بما يعزز قدرة وكفاءة كافة منتسبيها بما يخدم أمن الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن كل الخريجين تلقوا تدريباتهم بمقر معهد تدريب الشرطة بنغازي خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالإضافة إلى الدورة الخاصة بمديرية امن الأبيار والذين تلقوا تدريباتهم بقسم التدريب بالمديرية وبأشراف مباشر من الإدارة العامة للتدريب.

وشدد على أن التدريب والتطوير هما الأساس لإنجاح العمل في مختلف المؤسسات والمنظمات بمختلف مسمياتها واختصاصاتها ونشاطاتها لاسيما المؤسسة الأمنية، لافتاً إلى أن الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية أولتا اهتمام خاص بالتدريب.

كما بيّن أنه خلال فترة بسيطة تم تخريج العديد من الدفعات لصالح عدد من مديريات الأمن منها على سبيل المثال لا الحصر (الكفرة ،جالو، أجدابيا ،الهلال النفطي ،الساحل ،توكرة ،جردس العبيد ،بئر الأشهب )، معتبراً أنه بالنسبة للإدارات العامة والأجهزة والمصالح فقد تم تخريج دفعات لصالح كل من (الإدارة العامة للبحث الجنائي، الدعم المركزي، التفتيش والمتابعة،المعلومات والإحصاء، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،الدوريات الصحراوية، جهاز الأمن الداخلي، جهاز مباحث الجوازات، هيئة السلامة الوطنية، مصلحة الأحوال المدنية، مكافحة الشغب والإرهاب وعمليات الشرطة).

وقدم الوزان شكره وتقديره لكافة منتسبي الإدارة العامة للتدريب وكل من ساهم في مد يد العون للإدارة لتتمكن من إنجاز الخطة الاستراتيجية للوزارة على أكمل وجه.