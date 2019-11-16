ليبيا – يستعد وفد من حكومة الوفاق القيام بزيارة إلى دولة قطر قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري وذلك بناءً على قرار بالزيارة أصدره رئيس الرئاسي فائز السراج دون أن يكون هو من ضمنها .

وبحسب نسخة من قرار الزيارة الذي أصدره السراج ذي 1304 لسنة 2019 وتحصلت المرصد على نسخة منه من مصدر بالرئاسي ، فسيترأس الوفد وزير داخليته فتحي باشاآغا .

ووفقاً لذات القرار الصادر يوم الخميس الماضي ، سيرافق باشاآغا وكيل وزارة الصحة بالوفاق محمد هيثم عيسى ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء في طرابلس عبدالمجيد حمزة .

كما سيكون ضمن الوفد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية ووكيل وزارة الإقتصاد وستكون الزيارة يوم 25 نوفمبر الجاري وستستمر لمدة خمسة أيام .

أما عن غرض الزيارة كما جاء في قرار تشكيل الوفد فهو ” غرض التشاور وتبادل الآراء حول سبل أوجه التعاون والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ” لكن المصدر ذاته من داخل الرئاسي أكد أن الزيارة ستشمل ملفات أخرى غير معلنة مثل أوجه الدعم العسكري الذي يسعى باشاآغا للحصول عليه من الدوحة .

يشار إلى أن المجلس الرئاسي ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري كانوا قد طالبوا بضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين القادم حول ليبيا بدعوى ضرورة إشراك كل الدول المعنية وذلك بعد إبعادها من الإجتماعات التحضيرية للمؤتمر .

المرصد – خاص