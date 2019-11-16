اليمن – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم السبت بأن ستة من عناصر قوات الدعم السريع السودانية قتلوا جراء هجوم لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن على مواقع قرب الحدود مع السعودية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين سودانيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، تأكيدهم أن الهجوم استهدف في وقت سابق من الأسبوع الجاري موقعا لقوات الدعم السريع (وهي قوات سودانية رسمية شبه عسكرية موجودة في السعودية) عند الحدود بين اليمن والسعودية.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأربعاء الماضي عن مقتل أحد جنودها جراء هجوم للحوثيين عند الحدود مع السعودية، لكن من غير الواضح ما إذا كان الحديث يدور عن نفس الهجوم أو حادثين منفصلين.

وشرع كل من الإمارات والسودان في سحب قواتهما من اليمن في الأشهر الأخيرة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مطلع الشهر الجاري أن خسائر السودان منذ انخراطه في النزاع اليمني ضمن التحالف الذي تقوده السعودية تجاوزت ثمانية آلاف شخص، بينهم أكثر من أربعة آلاف قتيل.

المصدر: أسوشيتد برس