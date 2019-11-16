مصر – شاركت الفنانة المصرية هبة مجدي جمهورها في صور جديدة لها مع والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هبة ظهرت في صور وهي مع والدها، بينما ظهر والدها في صور أخرى وحده، وكتبت معلقة: «أحبك يا أبي».

الجمهور لاحظ الشبه الكبير بين هبة مجدي ووالدها الراحل، ودعا له من خلال عدد من التعليقات بالرحمة والمغفرة.

وكانت هبة مجدي، قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “طلقة حظ”، مع عدد من الفنانين منهم أيتن عامر، ومحمد أنور، وأحمد ماهر، وأحمد التهامي، وإنعام سالوسة، وإيمي سالم، ومحمود حافظ، وحسني شتا، وميرنا نور الدين، وخالد أنور، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة «سينرجي».

كما شاركت هبة في مسلسل «ولد الغلابة»، مع الفنانة أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، وهادي الجيار.

على صعيد آخر، شاركت هبة مجدي، مؤخرًا في مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول المشاكل والخلافات التي تنشأ داخل عائلة الحاج نعمان، وكانت أسرة المسلسل بدأت في تصوير أولى مشاهد العمل مع بداية شهر أغسطس الماضي.

المصدر : وسائل اعلام مصرية + انستجرام