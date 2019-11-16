ألمانيا – يشير عدد من المختصين في الصحة والتغذية، أن نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص قد يكون له دور في الشعور بالسعادة، بعد يوم طويل مليء بالتعب والتوتر.

وبيّن المختصون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين بي 12، كفيلة بتعديل المزاج، وحددوا 13 نوعاً من الأطعمة تُحسّن المزاج وتجلب الشعور بالسعادة:

1- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مادة الكافيين التي تعد منشطاً فعالاً للجهاز العصبي؛ حيث يعمل الكافيين على تخليصه من التعب، ويساعد كذلك على تدافع الـدم إلى الدماغ وتنشيطه.

2- جوز الهند: يحتوي على دهون تحسّن المزاج وتحفز عمل الدماغ، لذا فهو من الأطعمة المناسبة للحصول على السعادة.

3- الطماطم: تحتوي على مادة الليكوبين ومضادات الأكسدة التي تحمي المخ، ويساعد تناولها مع زيت الزيتون على امتصاص هذه المادة بفاعلية أفضل، كما تعد علاجاً مناسباً للكآبة.

4- اللبنة: هل تعلم أن اللبنة تحتوي على الكالسيوم بنسبة أعلى من الحليب، وتحتوي كذلك على المغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين بي 12 وفيتامين بي 6، وتقوم بإطلاق شحنات من السعادة إلى الدماغ، كما أنها جيدة لتخفيف الوزن.

5- المحار والمأكولات البحرية: يحتوي المحار على نسبة عالية من الفسفور كما أنه غني بالزنك، وهو غذاء قليل الدهون، وبالتالي يحسن المزاج ومهم أيضاً للغدة الدرقية، وينصح كذلك بتناول أطعمة أخرى لتحسين المزاج والشعور بالسعادة مثل سمك التونة والماكريل.

6- العسل: أحد الأغذية المحسنة للصحة، كما أن له العديد من الفوائد، فهو أكثر صحية للتحلية من السكر العادي، ويقوم بمحاربة الإحباط ويحتوي على كثير من المواد المحسنة للمزاج.

7- النشويات: تقوم بزيادة هرمون السيروتونين في الدم، وهو الهرمون الذي يعطي شعوراً بالراحة والهدوء، وينصح بتناولها على العشاء لتساعد على الاسترخاء والنوم.

8- السبانخ: تحارب الاكتئاب وتجلب السعادة لاحتوائها على حمض الفوليك.

9- الثوم: يعتبر مكافحاً للكآبة وجالباً للسعادة ولهذا يسمى “صانع البهجة”، حيث يحتوي على مادة الكروم التي تؤثر إيجابياً على هرمون السيروتونين، ويقوم الثوم كذلك بتنظيم المزاج ومعالجة الشعور بالخوف والارتباك.

10- الموز: يجلب السعادة والشعور بالرضا عند تناوله لاحتوائه على مادة التربتوفان، كما أنه غني بالبوتاسيوم وغذاء جيد لتعديل المزاج.

وكالات