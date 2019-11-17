إسبانيا – فتح الفرنسي إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، الباب أمام تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال الصيف المقبل.

كان برشلونة، بذل جهدًا كبيرًا في التفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار خلال الصيف الماضي، لكن النادي الفرنسي بالغ في الشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وقال أبيدال، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ضم نيمار؟ اللاعب الذي يتواجد في الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عالٍ، سيكون دائمًا خيارًا لنا”.

وأضاف: “نتخذ القرارات على المستوى الرياضي في برشلونة بهذه الطريقة، لكن على المستوى الاقتصادي، فهناك أشياء يمكن الوصول لها وأشياء أخرى لا يمكنك الوصول لها، والمستقبل سيقول لنا ماذا سيحدث”.

وتابع: “الموسم لا يزال طويلًا، لكن إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات”.

وأكد أبيدال أنَّ برشلونة مستعد للتفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار، قبل اللجوء لحل استغلال لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضم النجم البرازيلي بسعر عادل يحدده “فيفا”.

المصدر: كووورة