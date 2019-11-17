مصر – ارتفعت حصيلة إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الماضي إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 ، أي بمعدل نمو نسبته 28.2% .

وقالت وزارة المالية المصرية اليوم السبت في بيان لها إن ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ، الخاصة بالسندات الدولية المقومة بعملة الدولار، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الحالي، تضمن في جدول الإحصائيات مقارنة حصيلة الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2017/ 2018 بالعام المالي 2018/ 2019.

وأضاف البيان أنه لم تتم الإشارة إلى أن بيانات العام المالي الماضي تتعلق بتسعة أشهر فقط “الربع الأول والثاني والثالث” وليس العام المالي كاملا، مما أظهر تراجعا في الإيرادات السياحية، عكس الواقع الذي أكد زيادتها بمعدل نمو 28.2%.

وأوضح بيان الوزارة، أن المعلومات الواردة بأنشطة السياحة لم تكن كاملة نظرا لعدم توفر البيانات الكاملة للعام المالي 2018/ 2019، وقت إعداد ملحق نشرة الاكتتاب المدرجة ببورصة لوكسمبورغ.

وأشار أن الوزارة تحرص على نشر الأرقام المالية والاقتصادية بشفافية ودقة، وتحرص أيضا على إبراز نتائج الجهود الملموسة للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي تُسهم في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

المصدر: RT