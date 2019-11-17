كابل – استأنفت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الأحد، إعادة فرز أصوات الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة ذبيح سادات في تصريح للصحفيين، أن عملية إعادة فرز الأصوات استؤنفت عقب التشاور مع ممثلي المرشحين.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من فرز أصوات الناخبين في 6 ولايات أفغانية، وأن الفرز في باقي الولايات (28) ما زال جاريا.

والأربعاء، أجّلت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، موعد إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، الذي كان مقررا الخميس.

وقالت رئيسة المفوضية حواء علم نورستاني، إنه ستتم إعادة فرز الأصوات في 8 آلاف و494 مركز اقتراع، من إجمالي 26 ألفا و580 في أنحاء البلاد، بسبب شكاوى المرشحين من وجود بعض الأصوات المزورة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل موعد إعلان النتائج، حيث كان من المقرر إعلانها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وأرجئت إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بسبب مشكلات فنية أيضا، وذلك قبل إعلان تأجيلها للمرة الثانية.

وشهدت الانتخابات تنافس 13 مرشحا، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله، وزعيم المجاهدين السابق قلب الدين حكمتيار.

ومن الممكن في حال لم يفز أي مرشح بالأغلبية البسيطة (أكثر من 50 بالمئة)، أن تعقد الجولة الثانية والأخيرة بين المرشحين الأولين في الجولة الأولى في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

الأناضول