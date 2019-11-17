سوريا – أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس، أن العسكريين الروس والأتراك أنهوا الدورية السابعة المشتركة شمال شرقي سوريا.

وشاركت في الدورية السابعة التي سارت من القامشلي حتى مدينة ديريك، 4 مدرعات عن كل جهة، وبدعم من الطيران المروحي والطائرات المسيرة، وبعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية، وعلى امتداد 26 كيلومترا.

وتعمل هذه الدوريات في إطار الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعدما أطلقت أنقرة عملية عسكرية بشمالي سوريا أطلقت عليها تسمية “نبع السلام”، بهدف إنشاء منطقة آمنة وطرد الفصائل الكردية المسلحة منها.

المصدر: نوفوستي