أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، في ظل غياب المحفزات بعد نهاية موسم إعلانات الشركات عن نتائجها للربع الثالث من العام الجاري.

وجاءت بورصة مسقط في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.22 بالمئة إلى 4092 نقطة، بدعم صعود أسهم مثل “الجزيرة للخدمات” مع ارتفاعه بنسبة 6.38 بالمئة و”فولتامب للطاقة” بنسبة 4.05 بالمئة.

وزادت بورصة دبي بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2705 نقطة، مع ارتفاع 3 أسهم فقط يقودها “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 4.7 بالمئة و”الاتحاد العقارية” بنحو 2.01 بالمئة و”أمانات” بنحو 0.46 بالمئة.

بينما هبطت باقي أسهم سوق دبي ومن بينها “إعمار العقارية” بنسبة 0.48 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 0.74 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 1.54 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.5 بالمئة إلى 5060 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 0.39 بالمئة و”طاقة” بنسبة 0.5 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 1.2 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.13 بالمئة إلى 6262 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنسبة 0.09 بالمئة إلى 4708 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.12 بالمئة إلى 5736 نقطة.

وارتفعت بورصة مصر بنحو محدود مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.07 بالمئة إلى 14556 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات الأجنبية.

وأغلقت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي على ارتفاع هامشي مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.05 بالمئة إلى 7927 نقطة، بدعم مكاسب بعض أسهم المصارف.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1798 نقطة، مع تراجع أسهم “الإقبال للاستثمار” بنسبة 1.25 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.69 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.62 بالمئة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.45 بالمئة إلى 10317 نقطة، مع هبوط أسهم “مسيعيد” بنسبة 1.53 بالمئة و”قطر الوطني” بنسبة 1.07 بالمئة و”صناعات” بنسبة 0.97 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1499 نقطة، مع هبوط سهمي “جي أف اتش” بنسبة 1.73 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 1.16 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مسقط: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 4092 نقطة.

دبي: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 2705 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 6262 نقطة.

مصر: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 14556 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 7927 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1.5 بالمئة إلى 5060 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 1798 نقطة.

قطر: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 10317 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 1499 نقطة.

الأناضول