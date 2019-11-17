ليبيا – تمكنت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانية أمس السبت من إحباط عمليتي تهريب للمخدرات وضبط كميات كبيرة منها وتوقيف أحد المتورطين.

شعبة مكافحة المخدرات أوضحت وفقاً لما أوردته قناة “LBC” اللبنانية أن العملية الاولى هي عبارة عن ضبط كمية حوالي 1567 كيلو من ​حشيشة الكيف مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير الى ليبيا​ عبر ​مرفأ بيروت.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأشارت الشعبة إلى أن العملية الثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريباً من الكبتاغون المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة jackhammer أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى السنغال حيث تم ضبطها وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات الى ​ مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملاً بإشارة القضاء المختص.