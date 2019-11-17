لبنان – نفت السفارة الأمريكية في لبنان “الشائعات” التي أثيرت بأنها وراء حافلة “بوسطة الثورة” التي تجوب عدة مدن لبنانية دعما للاحتجاجات.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على “تويتر”: “سمعنا الإشاعات، السفارة الأمريكية لم تمول بوسطة الثورة”.

وانطلقت الحافلة “بوسطة الثورة” صباح أمس السبت من منطقة العبدة في محافظة عكار شمال البلاد، ومن المقرر أن تمر بجميع ساحات الاحتجاج في لبنان لتختتم مسيرتها عند مدينة صور أقصى جنوب لبنان، في إطار جولة من الشمال إلى الجنوب، في وقت عبرت فيه بعض المناطق عن رفض استقبالها هذه “البوسطة” بسبب شبهات حول ارتباطها بأحزاب سياسيّة وبالسفارة الأمريكية.

وتهدف المبادرة، حسب القائمين عليها، إلى كسر الطائفية والمرور على ساحات الاعتصام في المدن اللبنانية كلها.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: وكالات