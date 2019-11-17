ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك إن عدد المصابين بمرض اللشمانيا الجلدية في المدينة بلغ أكثر من 900 مصاب منذ مطلع العام الحالي 2019.

الشكشاك بيّن في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت أن هذه الحالات منهم من شفي تماما ومنهم لايزال يتلقى العلاج،مشيراً إلى أنهم قدموا مقترحا للمجلس الرئاسي بشأن نقل مخلفات البناء والركام لأنها تسبب في تزايد عدد الإصابات باللشمانيا.

وأوضح الشكشاك أنهم سجلوا عودة أكثر من 500 عائلة وتوافد 500 طالب إلى المدارس بعد بدء العام الدراسي فعليا،لافتاً إلى أن هناك أعمال صيانة لبعض المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمجلس المحلي،واصفا الوضع الأمني في المدينة بـ”الممتاز”.