ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أن القوات العسكرية الليبية في حربها ضد الإرهاب وتطهير المدن والقرى ليس من ديدنها الثأر والعقاب.

العباني أوضح في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن القوات العسكرية تسعى لنشر المحبة ورأب تصدع النسيج الإجتماعي ومن ألقى سلاحه وإلتزم بيته فقد عصم دمه وفقاً لتعبيره.

وعلق على زيارة عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى واشنطن قائلاً :” تجول أحد زعماء عملية فجر ليبيا بواشنطن الإرهابي باشاغا يضع مئات إشارات الإستفهام على مصداقية أمريكا في حربها على الإرهاب”.