العراق – اكدت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى انخفاض انتاج التمور بنسبة ثلاثين بالمئة خلال الموسم الحالي.

وقال رئيس اللجنة حقي الجبوري، إن انتاج التمور في ديالى انخفض خلال الموسم الحالي بنسبة ثلاثين بالمئة قياسا بالعام الماضي، لافتا الى ان الانخفاض جاء لأسباب متعددة ابرزها، التقلبات الجوية وتأثيرها المباشر على النخيل.

واضاف الجبوري، ان ديالى تفقد سنويا الاف الاطنان من التمور خصوصا بعد احداث حزيران الفين واربعة عشر، وذلك بسبب عدم قدرة المزارعين الوصول الى بساتين النخيل في بعض المناطق المحررة، خاصة في قاطع شمال المقدادية لأنها تحولت الى ارض حرام بسبب كثرة العبوات والالغام التي تركها داعش خلفه.

وكالات