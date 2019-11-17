أديس أبابا – انطلق اجتماع وزاري بشأن سد النهضة الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا (دولة المنبع)،بمشاركة دول المصب مصر والسودان، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والولايات المتحدة.

والاجتماع هو الأول من أصل 4 أخرى على مستوى وزراء الموارد المائية، بحسب مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بواشنطن.

كما يشارك في الاجتماع ممثلي عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للمساعدة في عملية المفاوضات، إلى جانب أنهما سيكونان مراقبين للمفاوضات التي ستتم بين البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

وأعلن السفير المصري لدى إثيوبيا أسامة عبد الخالق، عبر حسابه على تويتر، صباح الجمعة الماضي، بدء المشاورات بين وزراء الري في الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأوضح عبد الخالق الذي نشر صورا لبدء المشاورات، أن اجتماع اليوم هو أول خطوة في طريق المشاورات التي وضعتها مفاوضات واشنطن، للتوصل إلى حلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال وزير المياة والري الاثيوبي، سلشي بغلي، نأمل أن نتمكن من الوصول إلى الاستخدام المنصف والدائم لسد النهضة، مؤكدا أن نسبة بناء السد بلغت 69.37 في المائة وأن الأعمال الميكانيكية ذات الصلة جارية كما هو مخطط لها.

وأوضح خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية “إن اجتماع اليوم يعتبر الأول بعد اللقاءات التي تمت بواشنطن مطلع الشهر الجاري، وهي تكملة للاجتماعات السابقة ومواصلة لاجتماعات اللجنة الفنية بين الدول الثلاثة”، لافتا الى ان الاجتماع المقبل “الثاني”سيكون بالخرطوم .

بدوره أكد وزير المياه والري المصري، محمد عبدالعاطي، التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابحا، وقال إنه متفائل بذلك.

وأضاف، أن بلاده تعول على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد.

وأشار “نعتقد أن الحل العادل والمتوازن سيكون مفيدًا أيضًا لإثيوبيا”.

واعتبر أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من مائة مليون مصري، مضيفا أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاث بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل .

فيما عبر وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس عن تفاؤله بأن تصل الاجتماعات الى حلول مرضيه بين جميع الاطراف .

وأكد المسؤول السوداني، أن بلاده تؤمن بمبدأ التعاون بين الجميع للوصول الى حلول شاملة.

ولفت الى ان جميع شعوب البلاد الثلاثة تعاني من الجفاف والجوع وهذا يقتضي التعاون بين الدول الثلاثة من أجل شعوبنا .

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار يومين، قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتتعثر مفاوضات إثيوبية ـ مصرية بشأن سد “النهضة” الذي تقوم بتشييده أديس آبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.

والأربعاء، أعلنت إثيوبيا “اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله”، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

ووفق معلومات سابقة، فسد “النهضة” له ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 م، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

الأناضول