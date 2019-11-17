تعرف على SUNNY الاقتصادية الجديدة من نيسان

اليابان – كشفت نيسان منذ فترة عن نموذجها الجديد من سيارة SUNNY التي تصنف لأكثر من 3 عقود من بين أفضل السيارات العائلية الاقتصادية في العالم.

وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أنها اقتبست بعضا من عناصر تصميم سيارات “ماكسيما” التي أطلقتها نيسان في العامين الأخيرين، لكنها أتت بشبك أمامي مميز بتصميم V-motion ، مطلي بالكروم، وحصلت على مصابيح LED مميزة.

أما قمرة السيارة فجاءت بمقاعد مريحة مخصصة لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تتعامل مع أجهزة أندرويد وiOS، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 إنش للتحكم بأنظمة الصوت والملاحة ورؤية الصور من الكاميرات المثبتة على الجهتين الأمامية والخلفية للمركبة.

كما حصلت هذه السيارة على نظام الفرملة الطارئة لحمايتها مكن الحوادث على الطرقات، ونظام لتثبيتها في المسار أثناء الحركة، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات.

وتعمل SUNNY بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 118 و149 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

وكالات