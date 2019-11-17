ليبيا – عقدت وزارة التعليم أمس السبت بمقر كلية الآداب ببلدية الجميل اجتماعها العادي الثاني بمراقبي التعليم ببلديات الجبل والساحل الغربي والذي ترأسه وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة بمشاركة مديري الإدارات والمكاتب والمراكز والمصالح التابعة للوزارة.

تمحور الاجتماع وفقاً لوزارة التعليم حول جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالمعلم والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد والتي كانت في مقدمتها استعراض جهود الوزارة المبذولة في سبيل تلبية مطالب المعلمين المشروعة وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة.

واستعرض المجتمعون الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببداية العام الدراسي بكل مراقبة تعليمية إلى جانب التعرف على أبرز الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية فضلاً عن التباحث حول إجراءات المعلمين المنسبين حديثاً والبدء في تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية وديوان المراقبات للعام الدارسي 2019-2020.

وأفاد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح في سياق كلمته خلال الاجتماع بانتهاء المخازن الفرعية التابعة للمصلحة من عملية سد احتياجات المؤسسات التعليمية من الكتب والمقاعد المدرسية.

كما أكد بأن عملية التوزيع تمت وفقاً للاحتياج الفعلي لكل مؤسسة، نافياً بذلك بأن يكون هناك نقص بأي مؤسسة تعليمية وبأي منطقة تعليمية في الكتاب المدرسي أو الوسائل التعليمية المتمثلة في السبورات البيضاء أو الخطاط الخاص بها.

من جانبهم أبدى مراقبو التعليم ارتياحهم لتوفر الكتاب المدرسي والوسائل والمستلزمات التعليمية اللازمة، مبرزين أهمية توفير هذه الوسائل قبل انطلاق الدارسة لأن توفرها من شأنه أن يسهم بشكل كبير في انتظام العملية التعليمية داخل المؤسسات ويعزز فرص نجاح العام الدراسي الحالي.