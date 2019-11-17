جمارك مطار القاهرة تضبط أجهزة حديثة للكشف عن الذهب (صور)

مصر – أفشل رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الأجهزة الحديثة الخاصة بالكشف عن الذهب والمعادن الثمينة.

وجاءت العملية بعد أن اشتبه مدير الحركة في راكب مصري قادم من دبي في الإمارات على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925.





وعند سؤال الراكب عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها دفع رسوم جمركية، أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية وأنه تم تسجيله عند السفر.





وأثناء تفتيش أمتعة الراكب الشخصية تبين وجود 4 أجهزة مفككة خاصة باستكشاف الذهب والمعادن الثمينة، ليقرر إثر ذلك مدير عام قسم الركاب بجمارك المطار اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.

المصدر: RT