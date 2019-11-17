الإمارات العربية – أفادت شركة “شمس للطاقة” الإماراتية باندلاع حريق في محطة “شمس 1” للطاقة الشمسية في أبو ظبي، مبينة أنه تم إخماده دون وقوع إصابات.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته، مساء السبت، إن فرق الإطفاء وإدارة الدفاع المدني بأبو ظبي أخمدت الحريق في المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بالإمارة، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء عن أي إصابات.

وتمثل “شمس 1” واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وتصل قدرة هذه المحطة للطاقة الشمسية المركزة 100 ميغاوات، وتم إنشاؤها في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي في مارس 2013، فيما بلغت تكلفة بنائها 600 مليون دولار أمريكي.

المصدر: رويترز + وكالات