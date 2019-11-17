إيران – أفاد مراسل RT بأن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيلقي خطابا الليلة خلال اجتماع الحكومة حول خطة تقنين ورفع أسعار البنزين.

ويأتي الخطاب المرتقب للرئيس في الوقت الذي أفادت فيه وكالة “إيسنا” بوجود طلب لاستجواب روحاني، جاء على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بعودة الهدوء إلى جميع المدن والبلدات الإيرانية، اليوم الأحد، عقب احتجاجات استمرت ليومين ضد قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.

وشهدت إيران هذه الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد عقب زيادة أسعار البنزين، التي قالت الحكومة إنها “تندرج ضمن الإجراءات لترشيد الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

يذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط كانت أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).

المصدر: RT + وكالات