دبلوماسي أمريكي: لدينا قدرة على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران!

دبلوماسي أمريكي: لدينا قدرة على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران!

ايران – على خلفية قرار سلطات إيران قطع خدمة الإنترنت في ظل المظاهرات المعارضة الحالية في البلاد، وجه السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، تحديا مثيرا إلى حكومة طهران.

وذكر غرينيل في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية. يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معا”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار مجلس الأمن القومي الإيراني بتعليق خدمة الإنترنت في عموم أراضي البلاد لمدة 24 ساعة، من جراء المظاهرات الشعبية التي نظمت في مناطق متفرقة من الجمهورية الإسلامية احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

المصدر: RT