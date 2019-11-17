السعوددية – أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي أنها تناقش مع السعودية شروط وضع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2017 حيز التنفيذ، والتي تنص على تسليم الرياض أنظمة “إس- 400”.

وقالت ممثلة الوكالة الروسية، ماريا ماريا فوروبيوفا: “في عام 2017، وقعنا عقدا مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بمنظومة إس -400، ونناقش حاليا شروط تنفيذ هذا العقد”

وأضافت أن “الجانبين يناقشان أيضا الآن المسائل المتعلقة بترخيص إنتاج بنادق “كلاشينكوف – أي كي 103” في السعودية، وهذا الموضوع جرت مناقشته في اجتماع بين رؤساء الحكومتين”​​​.

المصدر: نوفوستي