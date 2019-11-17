إسبانيا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يستغل نجمه الويلزي جاريث بيل، لمساومة إدارة مانشستر يونايتد في صفقة الفرنسي بول بوجبا.

وكانت إدارة الشياطين الحمر رفضت مناقشة أي عرض يخص بوجبا خلال الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد لديهم قناعة بأن بيل إذا لم ينضم إلى مانشستر يونايتد في يناير/ كانون ثان المقبل، فإنه سيرتدي قميص الشياطين الحمر خلال الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدراك ريال مدريد لهذه الحقيقة، هو السر في أن الإدارة الملكية أوقفت صفقة انتقل بيل إلى الدوري الصيني لمدة موسم على سبيل الإعارة في اللحظات الأخيرة، بعد أن كان اللاعب سيحصل هناك على راتب أسبوعي يبلغ مليون إسترليني.

وكشفت مصادر للصحيفة البريطانية، أن ريال مدريد أدرك أن مانشستر يونايتد حريص على حسم صفقة بيل، لإنقاذ موسمه بعد تراجع النتائج.

ولم يشارك بيل مع ريال مدريد لمدة شهر بسبب الإصابة، قبل أن ينضم إلى منتخب ويلز ويصرح بأنه يشعر بالراحة في اللعب هناك عن التواجد مع النادي الملكي.

وأثار مشجعو ويلز غضب الميرنجي، بعد أن رفعوا أعلام بأن ترتيب اهتمامات بيل كالتالي: “ويلز، الجولف ثم ريال مدريد”.

وتشدد مصادر قريبة من بيل على أنه مستعد لإنهاء مشواره في الليجا، كما أن ريال مدريد متأهب للقيام بعملية بيعه، ولكنهم يرغبون في استخدامه أولًا كأداة ضغط لنقل بوجبا إلى “سانتياجو برنابيو” في الانتقالات الشتوية المقبلة، وإن لم يحدث ذلك فقد تتأجل الصفقة للصيف.

المصدر: كووورة